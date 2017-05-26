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26 мая 2017, 19:29 | Теннис | Спорт-Экспресс

Цонга обыграл Басилашвили в полуфинале турнира в Лионе

Француз Жо-Вилфрид Цонга в полуфинале турнира в Лионе обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счетом 6:2, 3:6, 6:1.

Француз <nobr>Жо-Вилфрид</nobr> <span class=error>Цонга</span> в полуфинале турнира в Лионе обыграл <span class=error>Николоза</span> Басилашвили из Грузии со счетом 6:2 3:6 6:1. Увеличить
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В финале он сыграет с победителем пары Милош Раонич — Томаш Бердых.

Лион (Франция).

Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon.

Призовой фонд 482 060 евро.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Цонга (Франция, 2) — Басилашвили (Грузия) — 6:2, 3:6, 6:1.
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