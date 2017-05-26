Цонга обыграл Басилашвили в полуфинале турнира в Лионе
Француз
Жо-Вилфрид Цонга в полуфинале турнира в Лионе обыграл Николоза Басилашвили из Грузии со счетом 6:2, 3:6, 6:1.
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В финале он сыграет с победителем пары Милош Раонич — Томаш Бердых.
Лион (Франция).
Турнир ATP Open Parc
Призовой фонд 482 060 евро.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Цонга (Франция, 2) — Басилашвили (Грузия) — 6:2, 3:6, 6:1.
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