М. Зверев вышел в финал турнира в Женеве, обыграв Нисикори

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Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Зверев 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Нисикори 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

За титул Зверев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся россиянин Андрей Кузнецов и швейцарец Стэн Вавринка (1).