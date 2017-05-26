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26 мая 2017, 18:53 | Теннис | Чемпионат.com

М. Зверев вышел в финал турнира в Женеве, обыграв Нисикори

Представляющий Германию Миша Зверев, начав турнир в Женеве с квалификации, вышел в финал, обыграв в трёх сетах вторую ракетку соревнований японца Кея Нисикори со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Представляющий Германию Миша <span class=error>Зверев</span> начав турнир в Женеве с квалификации вышел в финал обыграв в трёх сетах вторую ракетку соревнований японца <span class=error>Кея</span> Нисикори со счётом 6:4 3:6 6:3. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Зверев 3 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Нисикори 4 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 брейка.

За титул Зверев сыграет с победителем второго полуфинала, в котором встретятся россиянин Андрей Кузнецов и швейцарец Стэн Вавринка (1).
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