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26 мая 2017, 18:27 | Теннис | Спорт-Экспресс

Гаврилова вышла в финал турнира в Страсбурге

Австралийка Дарья Гаврилова в двух сетах победила француженку Каролин Гарсия в полуфинале турнира в Страсбурге.

Австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> в двух сетах победила француженку <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсия</span> в полуфинале турнира в Страсбурге. Увеличить
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Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2. В финале она встретится с победительницей матча Пэн Шуай — Саманта Стосур.

Страсбург (Франция).

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg.

Призовой фонд 226 750 долларов.

Открытые корты, грунт.

Одиночный разряд.

Полуфинал.

Гаврилова (Австралия, 7) — Гарсия (Франция, 5) — 6:4, 6:2.
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