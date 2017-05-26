Гаврилова вышла в финал турнира в Страсбурге
Австралийка Дарья Гаврилова в двух сетах победила француженку Каролин Гарсия в полуфинале турнира в Страсбурге.
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Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2. В финале она встретится с победительницей матча Пэн Шуай — Саманта Стосур.
Страсбург (Франция).
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Полуфинал.
Гаврилова (Австралия, 7) — Гарсия (Франция, 5) — 6:4, 6:2.
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