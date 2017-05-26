Маррей проверит Кузнецова на прочность на старте «Ролан Гаррос»
Удачная сетка Надаля, трудный жребий для Андрея Кузнецова, тяжёлые соперники Энди Маррея и другие моменты мужской сетки «Ролан Гаррос».
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Джокович и Надаль снова вместе
В Париже прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции. Пожалуй, более интригующей была жеребьёвка женской сетки, ведь свою первую соперницу в текущем сезоне узнала Петра Квитова, которая была вынуждена пропустить более полугода. У мужчин, впрочем, интриг тоже хватало. Главная из них — в какую половину попадёт Рафаэль Надаль. У испанца четвёртый номер посева, но при этом именно он является основным фаворитом на победу. Надаль оказался в нижней половине, то есть в части Новака Джоковича. При этом подобное происходит уже на четвёртом крупном турнире подряд: такое было в
Соперник Рафаэля по четвёртому кругу может быть более лёгким, чем в третьем. Часть сетки, сеяными в которой являются Джек Сок и Роберто
Непростая сетка Джоковича
В целом, если описывать сетку Надаля одним словом, она вполне удобная. По крайней мере любой из соперников Рафаэля по четвертьфиналу выглядит слабее, чем потенциальный оппонент Джоковича. У серба сначала Марсель Гранольерс, а затем возможна встреча с соотечественником Янко Типсаревичем. В третьем раунде маячит Миша Зверев, который в этом сезоне показывает отличный теннис. Те же слова можно сказать и про Люку Пуи. Француз может сыграть с Джоковичем в четвёртом круге, и эта игра вряд ли будет простой для Новака. А в четвертьфинале, скорее всего, соперником будет отлично играющий в 2017 году Доминик Тим. У Тима вполне благоприятная сетка до четвертьфинала, но за круг до него надо победить непростого Давида Гоффена. Сетка Джоковича чуть труднее, чем у Надаля, но по идее мы можем получить потрясающий полуфинал.
Первый номер посева получил Энди Маррей, который проводит пока очень неудачный сезон. Британец рассказал, что надеется поменять ход этого сезона в Париже. Уже в стартовом раунде ему предстоит встретиться с Андреем Кузнецовым. У Андрея была серия из шести подряд поражений в первых кругах (пять на турнирах ATP и одно на челленджере), но сейчас он вроде бы набрал форму. В Женеве россиянин дошёл как минимум до полуфинала. Отметим, что на Australian Open ему тоже не повезло — первый круг пришёлся на Кея Нисикори. Здесь же Кузнецову предстоит встреча с первым сеяным. Если Энди сумеет добиться успеха, то во втором круге соперник не так силён, а вот в третьем намечается суперматч с
Сложный жребий для Кузнецова, лёгкий — для остальных россиян
Российские теннисисты в целом получили не самых сильных соперников. Конечно, это не относится к Кузнецову. Карен Хачанов начнёт турнир с игрой против квалифаера, а далее, вероятнее всего, игра с Бердыхом. У Константина Кравчук первым оппонентом будет Федерико Дельбонис. Неприятный игрок на грунте, но далеко не худший вариант. У Михаила Южного тоже любитель песка Рожерио Дутра Сильва, однако, опять же, в сетке были и куда более опасные противники. Если Михаил добьётся победы, то далее, скорее всего, Раонич. У Евгения Донского вполне проходимый Виктор Троицки. Наиболее удобный соперник достался Даниилу Медведеву — обладатель «уайлд-кард» Бенджамин Бонци. Если Даниил выиграет, то следом встретится, вероятно, с Альбертом
Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисисты:
Энди Маррей (Великобритания, 1) —
Джон Иснер (США, 21) — Томаш Бердых (Чехия, 13).
Александр Зверев (Германия, 9) — Пабло Куэвас (Уругвай, 22).
Сэм Куэрри (США, 27) — Кей Нисикори (Япония, 8).
Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 28).
Ришар Гаске (Франция, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 15).
Давид Феррер (Испания, 30) — Марин Чилич (Хорватия, 7).
Милош Раонич (Канада, 5) — Жиль Мюллер (Люксембург, 26).
Пабло
Джек Сок (США, 14) — Роберто
Жиль Симон (Франция, 31) — Рафаэль Надаль (Испания, 4).
Доминик Тим (Австрия, 6) — Стив Джонсон (США, 25).
Иво Карлович (Хорватия, 23) — Давид Гоффен (Бельгия, 10).
Люка Пуи (Франция, 16) — Альберт
Миша Зверев (Германия, 32) — Новак Джокович (Сербия, 2).
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