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https://sport.mail.ru/news/tennis/29882334/
26 мая 2017, 18:23 | Теннис | Чемпионат.com

Дэниэл не пустил Рублёва в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублёв (18-й номер посева в квалификации) не сумел выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», уступив в третьем раунде квалификационного турнира японцу Таро Дэниэлу (4) со счётом 5:7, 7:6 (7:1), 6:7 (4:7).

Россиянин Андрей <span class=error>Рублёв</span> (18-й номер посева в квалификации) не сумел выйти в основную сетку <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> уступив в третьем раунде квалификационного турнира японцу <span class=error>Таро</span> <span class=error>Дэниэлу</span> (4) со счётом 5:7 7:6 (7:1) 6:7 (4:7). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 2 часа 58 минут. Рублев 4 раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету Дэниэла семь брейков и четыре ошибки на подаче. В третьем решающем сете россиянин вел со счётом 5:2, а при счёте 5:4 имел двойной матчбол, однако не сумел удержать преимущество.
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