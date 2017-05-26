Дияс не сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (182-е место в рейтинге WTA) завершила выступление на «Ролан Гаррос», сообщает Sports.kz.
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В финале квалификации Дияс в двух сетах проиграла американке Бетани
Таким образом, Зарина не сумела попасть в первый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.
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