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26 мая 2017, 17:39 | Теннис | Sports.kz

Дияс не сумела пробиться в основную сетку «Ролан Гаррос»

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс (182-е место в рейтинге WTA) завершила выступление на «Ролан Гаррос», сообщает Sports.kz.

Казахстанская теннисистка Зарина <span class=error>Дияс</span> (182-е место в рейтинге WTA) завершила выступление на <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В финале квалификации Дияс в двух сетах проиграла американке Бетани Маттек-Сандс (116-е) — 4:6, 1:6.

Таким образом, Зарина не сумела попасть в первый раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

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