Россиянам раздали по первой ракетке

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Двое представителей России уже в первом круге сыграют с первыми ракетками мира.

МАКАРОВОЙ ДОСТАЛАСЬ КЕРБЕР…

Женские состязания на Открытом чемпионате Франции в этом году представляются как никогда непредсказуемыми. Шанс показать высокий результат, вплоть до завоевания кубка Сюзан Ленглен, имеют если не все, то добрая половина участниц. И многое тут зависит от сетки.

А та, в свою очередь, тоже начала интриговать с самого начала. Когда Светлана Кузнецова, «посеянная» восьмой, отправилась в одну четверть к первой ракетке мира Ангелик Кербер, а две наиболее успешно выступавшие на подготовительных турнирах теннисистки — Симона Халеп и Элина Свитолина — стали потенциальными соперницами по четвертьфиналу. Там же оказались и «сеяные» россиянки Елена Веснина и Дарья Касаткина. Причем последняя может сыграть с румынкой уже в третьем круге. Хотя шансы на участие Халеп в турнире пока оцениваются как «50 на 50» из-за разрыва связки голеностопа.

Дальше — больше. Когда компьютер начал распределять по сетке «несеяных» теннисисток, сразу можно было увидеть матч Кербер — Макарова. Россиянка попала на первую ракетку в стартовом раунде во второй раз за три последних «Шлема». На US Open ей, напомним, досталась Серена Уильямс.

Кербер в этом году звезд с неба, конечно, не хватает, и нередко проигрывает теннисисткам, чьи фамилии оканчиваются на «-ина» и «-ова». О том, как побеждать ее, Макарова может поинтересоваться у партнерши по паре Елены Весниной или другой соотечественницы Анастасии Павлюченковой. Тем не менее, вариант для первого круга Екатерине выпал не самый приятный. Россиянка уступает немке по личным встречам 4:7. Проиграла она и единственный поединок на грунте. Но последний матч, в Австралии в январе 2016-го, остался за чемпионкой Roland Garros в парном разряде.

Первой соперницей Кузнецовой стала американка Кристина Макхэйл, которую совсем недавно в Риме победила Мария Шарапова. В четвертом круге первая ракетка нашей страны может сыграть с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки или прошлогодней полуфиналисткой Roland Garros Кики Бертенс.

В соперницы по первому кругу Касаткиной досталась бельгийка Янина Викмайер, Павлюченковой — румынка Патрисия Мария Тиг. Дебютантка основной сетки Roland Garros, Наталья Вихлянцева, которая прекрасно говорит по-французски и тренируется в академии Патрика Муратоглу в предместье Парижа, получила в соперницы шведку Юхану Ларссон.

Среди других матчей первого раунда отметим супервстречу двух чемпионок Roland Garros — почти 37-летней Франчески Скьявоне, побеждавшей в Париже в 2010-м, и 23-летней Гарбинье Мугурусы, которой предстоит защита титула.

А КУЗНЕЦОВУ — МАРРЭЙ.

Главная интрига жеребьевки мужской части состязаний заключалась в том, в какую половину сетки отправится разыгравшийся в этом году девятикратный чемпион Roland Garros Рафаэль Надаль, «посеянный» четвертым. Оказалось, что его ждет потенциальный полуфинал с действующим победителем турнира Новаком Джоковичем. В то время как первый «сеяный» Энди Маррэй будет стремится к рандеву со Стэном Вавринкой.

В первом же круге соперником британца станет Андрей Кузнецов. Российским болельщикам остается только вздыхать и охать. Ведь 26-летний теннисист вроде набрал ход, пробился в полуфинал турнира в Женеве, а в Париже сразу получил такого соперника… Нечто подобное происходило и в январе, когда Кузнецов сыграл в полуфинале в Сиднее, а на Australian Open в стартовом раунде в пяти сетах уступил Кеи Нишикори.

Вообще, Маррэй этой весной не особо себя проявлял. А в преддверии главного грунтового турнира, как рапортуют британские СМИ, заболел и пьет антибиотики. Так что, в каком состоянии он выйдет на бой с россиянином, занимающим скромное 85-е место в мировом рейтинге, пока большой вопрос.

Верхняя четверть сетки в целом получилась весьма убийственной. Там, кроме Маррэя с Кузнецовым, оказались и Хуан Мартин Дель Потро — потенциальный соперник первого номера по третьему кругу, и любимый всеми победитель «Мастерса» в Риме Александр Зверев, которому выпало начинать турнир матчем с Фернандо Вердаско. И опасный на грунте Пабло Куэвас, и Нишикори, и Томаш Бердых. С чехом, «посеянным» 14-м, во втором круге может сыграть первая ракетка нашей страны Карен Хачанов, которого на старте ждет кто-то из квалифаев.

Вторая четверть сетки получилась очень «французской»: там сосредоточились все главные надежды хозяев — и Жо-Уилфрид Цонга, и Гаэль Монфис, и Ришар Гаске. А потенциальная пара четвертьфиналистов здесь — Вавринка — Марин Чилич. В той части, где главный Надаль, оказались также Милош Раонич, Джек Сок, Григор Димитров и соотечественники Пабло Карно Буста с Роберто Баутистой Агутом. Также там Евгений Донской и Михаил Южный, которые начинают матчами с Виктором Троицки и Рожериу Дутрой Силвой соответственно.