Страсбург. Дарья Гаврилова в двух сетах одолела Каролин Гарсию
25-я ракетка мира, австралийска Дарья Гаврилова, переиграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 29-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/2 в полуфинале турнира в Страсбурге.
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Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три
В финале соревнований Internationaux de Strasbourg Гаврилова померится силами либо с китаянкой Пэн Шуай, либо со своей соотечественницей Самантой Стосур.
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