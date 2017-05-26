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https://sport.mail.ru/news/tennis/29881920/
26 мая 2017, 16:54 | Теннис | GoTennis.ru

Страсбург. Дарья Гаврилова в двух сетах одолела Каролин Гарсию

25-я ракетка мира, австралийска Дарья Гаврилова, переиграла француженку Каролин Гарсию, занимающую 29-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/4, 6/2 в полуфинале турнира в Страсбурге.

25-я ракетка мира <span class=error>австралийска</span> Дарья <span class=error>Гаврилова</span> переиграла француженку <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Гарсию</span> занимающую 29-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/4 6/2 в полуфинале турнира в Страсбурге. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её ровесница из Франции один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу австралийки.

В финале соревнований Internationaux de Strasbourg Гаврилова померится силами либо с китаянкой Пэн Шуай, либо со своей соотечественницей Самантой Стосур.
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