Страсбург. Дарья Гаврилова в двух сетах одолела Каролин Гарсию

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Встреча длилась 1 час 16 минут. За это время 23-летняя Гаврилова сделала четыре эйса, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта, а её ровесница из Франции один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Ранее счёт в личных встречах был 4:0 в пользу австралийки.

В финале соревнований Internationaux de Strasbourg Гаврилова померится силами либо с китаянкой Пэн Шуай, либо со своей соотечественницей Самантой Стосур.