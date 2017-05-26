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https://sport.mail.ru/news/tennis/29881755/
26 мая 2017, 16:46 | Теннис | Р-Спорт

Сафин заявил, что готов помогать председателю Госдумы в роли советника по спорту

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Известный российский теннисист Марат Сафин заявил, что с удовольствием поможет председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину в качестве его советника по спорту.

Бывшая первая ракетка мира Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. В четверг стало известно, что Сафин отказался от мандата депутата в связи с тем, что «не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью».

«Я получил предложение (от Володина) стать его советником по спорту. Пока дальше предложения ничего не было, никаких деталей. Спасибо ему за доверие и оценку моих профессиональных качеств. Если я буду нужным и действительно полезным, конечно, согласен. Знания и навыки у меня есть, я готов помогать по спортивной части. Это общественная должность без постоянной занятости, я смогу совмещать с другой деятельностью. С удовольствием помогу», — сказал Сафин агентству «Р-Спорт» по телефону.
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