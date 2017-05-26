Сафин заявил, что готов помогать председателю Госдумы в роли советника по спорту

Бывшая первая ракетка мира Сафин был депутатом Госдумы с 2011 года. В четверг стало известно, что Сафин отказался от мандата депутата в связи с тем, что «не хочет разрываться между спортивной, общественной и представительской деятельностью».

«Я получил предложение (от Володина) стать его советником по спорту. Пока дальше предложения ничего не было, никаких деталей. Спасибо ему за доверие и оценку моих профессиональных качеств. Если я буду нужным и действительно полезным, конечно, согласен. Знания и навыки у меня есть, я готов помогать по спортивной части. Это общественная должность без постоянной занятости, я смогу совмещать с другой деятельностью. С удовольствием помогу», — сказал Сафин агентству «Р-Спорт» по телефону.