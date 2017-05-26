Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко
По итогам жеребьёвки «Ролан Гаррос"-2017 Кербер начнёт защиту звания первой ракетки мира от Плишковой и Халеп матчем против Макаровой.
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Без Серены, Шараповой и Азаренко
Грядущий «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде обещает стать одним из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема» за последние несколько лет — в столицу Франции не приедут Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Мария Шарапова. В результате в Париже сыграют лишь шесть девушек,
Симона Халеп являлась бы главной фавориткой турнира, но за неделю до его старта в римском финале надорвала сухожилие на правой ноге. Ещё в среду она писала, что врачи оценивают её шансы на участие 50/50, но, судя по последним данным, румынка
Светлана Кузнецова и Винус Уильямс с высоты своего опыта могут воспользоваться отсутствием прим и выдать две недели своего лучшего тенниса, но играть стабильно на протяжении всех семи матчей им будет очень непросто. Петра Квитова пока ещё не на 100 процентов уверена в своей готовности выйти на корт после страшного нападения, но
Первые сеяные в опасности
Борьба за лидерство в мировом рейтинге в ближайшее время ожидается очень жаркой, а жеребьёвка «Ролан Гаррос"-2017, как выяснилось, может напрямую этому поспособствовать. Уже в стартовом круге первая сеяная Анжелика Кербер получила в соперницы Екатерину Макарову, которая в Риме показала перспективную игру, в отличие от разгромленной в первом матче немки. Счёт личных встреч между ними 7−4 в пользу Анжелики, но почти нет сомнений, что новый поединок получится одним из самых ярких в первом круге. Уже в третьем круге
Вторая сеяная Каролина Плишкова получила в соперницы китаянку Чжэн Сайсай, которая в первом круге Мадриде сенсационно выбила Элину Свитолину. Во втором круге победительница этого матча может выйти на Катержину Синякову, которая в этот грунтовый сезон почти ни для кого не будет проходным вариантом.
Непростой первый матч ждёт и Элину Свитолину — украинка сразится с неуступчивой Ярославой Шведовой. Во втором круге победительницу матча будут ждать Мона Бартель или Цветана Пиронкова. Франческа Скьявоне проэкзаменует Гарбинье Мугурусу, Симоне Халеп досталась Яна Чепелова, Йоханне Конте — Сэ Шувей, а Агнешке Радваньской — Фиона Ферро, получившая «уайлд-кард». Петра Квитова в первом круге начнёт возвращение матчем с Джулией Боузрап.
Если же расставить теннисисток в порядке их посева в четвертьфинальные «слоты», то получатся следующие пары:
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Светлана Кузнецова (Россия, 8).
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6).
Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 3).
Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
Неплохие шансы россиянок
Напрямую в основную сетку «Ролан Гаррос» в этот раз попали 9 россиянок, и почти у всех из них неплохие шансы на то, чтобы пройти максимально для себя далеко. Кроме Макаровой, никто из отечественных теннисисток не получил в соперницы сеяных соперниц. Екатерина Александрова сразится в первом круге с Катержиной Синяковой, Ирина Хромачёва — с хозяйкой кортов Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева с Юханной Ларссон, а Евгения Родина получит в соперницы теннисистку, прошедшую квалификацию.
Остальные россиянки и сами попали в посев. Перспективную сетку получила Светлана Кузнецова. В первом круге ей предстоит встреча с Кристиной Макхейл, а дальше из действительно опасных соперниц видится лишь Кики Бертенс в 1/8 финала. Но и Макхейл, и Камила Джорджи, и Чжан Шуай могут помешать Светлане на пути к четвертьфиналу. Дарью Касаткину в первом круге ждёт опасная Янина Викмайер, а уже в третьем круге, потенциально, Симона Халеп.
У Анастасии Павлюченковой, которая откроет турнир матчем с
Основная сетка в Париже начнётся 26 мая, а на этой неделе продолжается квалификация. Сразу несколько россиянок продолжают борьбу, так что не исключено, что число представительниц России в основной сетке к концу недели немного пополнится.
Турнирная сетка.
Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Роберта Винчи (Италия, 31).
Саманта Стосур (Австралия, 23) — Петра Квитова (Чехия, 15).
Каролина Возняцки (Дания, 11) — Кики Бертенс (Голландия, 18).
Чжан Шуай (Китай, 32) — Светлана Кузнецова (Россия, 8).
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27).
Мирьяна
Винус Уильямс (США, 10) — Дарья Гаврилова (Австралия, 24).
Тимя Бачински (Швейцария, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6).
Элина Свитолина (Украина, 5) — Ана Конюх (Хорватия, 29).
Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Мэдисон Кис (США, 12).
Елена Веснина (Россия, 14) — Карла
Дарья Касаткина (Россия, 26) — Симона Халеп (Румыния, 3).
Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Каролин Гарсия (Франция, 28).
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Агнешка Радваньска (Польша, 9).
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Коко Вандевеге (США, 19).
Лорен Дэвис (США, 25) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).
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