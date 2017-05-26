Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко

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Без Серены, Шараповой и Азаренко

Грядущий «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде обещает стать одним из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема» за последние несколько лет — в столицу Франции не приедут Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Мария Шарапова. В результате в Париже сыграют лишь шесть девушек, когда-либо выигрывавших мэйджоры, причём почти все они приедут в статусе тёмных лошадок.

Симона Халеп являлась бы главной фавориткой турнира, но за неделю до его старта в римском финале надорвала сухожилие на правой ноге. Ещё в среду она писала, что врачи оценивают её шансы на участие 50/50, но, судя по последним данным, румынка всё-таки сыграет в Париже. Из-за травмы шеи снялась с турнира в Риме и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, которая, тем не менее, постарается подойти к мэйджору в лучшей форме.

Светлана Кузнецова и Винус Уильямс с высоты своего опыта могут воспользоваться отсутствием прим и выдать две недели своего лучшего тенниса, но играть стабильно на протяжении всех семи матчей им будет очень непросто. Петра Квитова пока ещё не на 100 процентов уверена в своей готовности выйти на корт после страшного нападения, но всё-таки находится в заявке и прилетела в Париж. Двукратная чемпионка Уимблдона сыграет первые матчи после возвращения именно в Париже. А Франческа Скьявоне, чемпионка «Ролан Гаррос"-2010, в последний раз едет на любимый турнир и постарается получить максимальное удовольствие от игры.

Первые сеяные в опасности

Борьба за лидерство в мировом рейтинге в ближайшее время ожидается очень жаркой, а жеребьёвка «Ролан Гаррос"-2017, как выяснилось, может напрямую этому поспособствовать. Уже в стартовом круге первая сеяная Анжелика Кербер получила в соперницы Екатерину Макарову, которая в Риме показала перспективную игру, в отличие от разгромленной в первом матче немки. Счёт личных встреч между ними 7−4 в пользу Анжелики, но почти нет сомнений, что новый поединок получится одним из самых ярких в первом круге. Уже в третьем круге кто-то из девушек может столкнуться с Еленой Остапенко, Робертой Винчи или Моникой Пуиг. При этом после вычета очков за «Ролан Гаррос"-2016 отрыв Кербер от Плишковой составляет 900 очков, а от Халеп — почти 1400. Это значит, что каждая из этих теннисисток по итогам турнира может побороться за лидерство в рейтинге.

Вторая сеяная Каролина Плишкова получила в соперницы китаянку Чжэн Сайсай, которая в первом круге Мадриде сенсационно выбила Элину Свитолину. Во втором круге победительница этого матча может выйти на Катержину Синякову, которая в этот грунтовый сезон почти ни для кого не будет проходным вариантом.

Непростой первый матч ждёт и Элину Свитолину — украинка сразится с неуступчивой Ярославой Шведовой. Во втором круге победительницу матча будут ждать Мона Бартель или Цветана Пиронкова. Франческа Скьявоне проэкзаменует Гарбинье Мугурусу, Симоне Халеп досталась Яна Чепелова, Йоханне Конте — Сэ Шувей, а Агнешке Радваньской — Фиона Ферро, получившая «уайлд-кард». Петра Квитова в первом круге начнёт возвращение матчем с Джулией Боузрап.

Если же расставить теннисисток в порядке их посева в четвертьфинальные «слоты», то получатся следующие пары:

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Светлана Кузнецова (Россия, 8).

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6).

Элина Свитолина (Украина, 5) — Симона Халеп (Румыния, 3).

Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Неплохие шансы россиянок

Напрямую в основную сетку «Ролан Гаррос» в этот раз попали 9 россиянок, и почти у всех из них неплохие шансы на то, чтобы пройти максимально для себя далеко. Кроме Макаровой, никто из отечественных теннисисток не получил в соперницы сеяных соперниц. Екатерина Александрова сразится в первом круге с Катержиной Синяковой, Ирина Хромачёва — с хозяйкой кортов Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева с Юханной Ларссон, а Евгения Родина получит в соперницы теннисистку, прошедшую квалификацию.

Остальные россиянки и сами попали в посев. Перспективную сетку получила Светлана Кузнецова. В первом круге ей предстоит встреча с Кристиной Макхейл, а дальше из действительно опасных соперниц видится лишь Кики Бертенс в 1/8 финала. Но и Макхейл, и Камила Джорджи, и Чжан Шуай могут помешать Светлане на пути к четвертьфиналу. Дарью Касаткину в первом круге ждёт опасная Янина Викмайер, а уже в третьем круге, потенциально, Симона Халеп.

У Анастасии Павлюченковой, которая откроет турнир матчем с Патриция-Марией Циг, также очень неплохая сетка, правда, уже во втором круге её может ждать Люси Шафаржова. В целом же жеребьёвка позволяет россиянке заглядываться не только на четвертьфинал, но даже и на ½, потому что она находится в части сетки с Каролиной Плишковой, Радваньской и Контой, не блещущих на грунте в этом сезоне. Елена Веснина в первом круге сразится с квалифаером, а в случае успеха выйдет на кого-то из пары Лепченко/Петкович.

Основная сетка в Париже начнётся 26 мая, а на этой неделе продолжается квалификация. Сразу несколько россиянок продолжают борьбу, так что не исключено, что число представительниц России в основной сетке к концу недели немного пополнится.

Турнирная сетка.

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Роберта Винчи (Италия, 31).

Саманта Стосур (Австралия, 23) — Петра Квитова (Чехия, 15).

Каролина Возняцки (Дания, 11) — Кики Бертенс (Голландия, 18).

Чжан Шуай (Китай, 32) — Светлана Кузнецова (Россия, 8).

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Юлия Путинцева (Казахстан, 27).

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 22) — Кристина Младенович (Франция, 13).

Винус Уильямс (США, 10) — Дарья Гаврилова (Австралия, 24).

Тимя Бачински (Швейцария, 30) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6).

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ана Конюх (Хорватия, 29).

Анастасия Севастова (Латвия, 17) — Мэдисон Кис (США, 12).

Елена Веснина (Россия, 14) — Карла Суарес-Наварро (Испания, 21).

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Симона Халеп (Румыния, 3).

Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Каролин Гарсия (Франция, 28).

Барбора Стрыцова (Чехия, 20) — Агнешка Радваньска (Польша, 9).

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Коко Вандевеге (США, 19).

Лорен Дэвис (США, 25) — Каролина Плишкова (Чехия, 2).