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26 мая 2017, 15:52 | Теннис | Чемпионат.com

На тренировочных кортах Уимблдона произошёл пожар

На тренировочных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, который является местом проведения Уимблдона, произошёл пожар, сообщает Daily Mirror.

На его тушение были отправлены четыре пожарные машины.

Представители клуба позднее проинформировали, что пожарные успешно справились с работой и потушили огонь.

Матчи основной сетки Уимблдона стартуют 3 июля. Турнир завершится 16 июля. Действующими обладателями титулов в одиночном разряде являются британец Энди Маррей и представительница США Серена Уильямс.
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