Юлия Путинцева проиграла Соране Кырсте в четвертьфинале турнира в Нюрнберге
28-я ракетка мира, Юлия Путинцева из Казахстана, в трёх сетах уступила румынке Соране Кырсте, занимающей 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/3, 4/6 в четвертьфинале турнира в Нюрнберге.
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Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время 22-летняя Путинцева ни разе на подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 27-летняя Кырстя выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
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