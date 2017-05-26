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https://sport.mail.ru/news/tennis/29879908/
26 мая 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Юлия Путинцева проиграла Соране Кырсте в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

28-я ракетка мира, Юлия Путинцева из Казахстана, в трёх сетах уступила румынке Соране Кырсте, занимающей 67-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 6/3, 4/6 в четвертьфинале турнира в Нюрнберге.

28-я ракетка мира Юлия <span class=error>Путинцева</span> из Казахстана в трёх сетах уступила румынке <span class=error>Соране</span> <span class=error>Кырсте</span> занимающей 67-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 6/3 4/6 в четвертьфинале турнира в Нюрнберге. Увеличить
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Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время 22-летняя Путинцева ни разе на подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 27-летняя Кырстя выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.
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