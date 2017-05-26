Юлия Путинцева проиграла Соране Кырсте в четвертьфинале турнира в Нюрнберге

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Матч продолжался 2 часа 57 минут. За это время 22-летняя Путинцева ни разе на подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка, а 27-летняя Кырстя выполнила один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов. Ранее счёт в личных встречах был 1:1.