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26 мая 2017, 14:10 | Теннис | GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос»

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса «Ролан Гаррос».

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Лидером посева стал британец Энди Маррей, который проведёт свой стартовый поединок против россиянина Андрея Кузнецова.

Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович начнёт выступление на турнире с поединка против испанца Марселя Гранольерса.

Швейцарец Стэн Вавринка, получивший третий номер посева, в своём стартовом матче будет противостоять одному из победителей квалификации.

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под четвёртым номером, сразится с французом Бенуа Пэром.

Всего в основной сетке Roland Garros выступит семь представителей России: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской и Константин Кравчук.
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