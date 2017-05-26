Состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос»
Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса «Ролан Гаррос».
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Лидером посева стал британец Энди Маррей, который проведёт свой стартовый поединок против россиянина Андрея Кузнецова.
Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович начнёт выступление на турнире с поединка против испанца Марселя Гранольерса.
Швейцарец Стэн Вавринка, получивший третий номер посева, в своём стартовом матче будет противостоять одному из победителей квалификации.
Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под четвёртым номером, сразится с французом Бенуа Пэром.
Всего в основной сетке Roland Garros выступит семь представителей России: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской и Константин Кравчук.
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