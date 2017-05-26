Состоялась жеребьёвка мужского турнира «Ролан Гаррос»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Лидером посева стал британец Энди Маррей, который проведёт свой стартовый поединок против россиянина Андрея Кузнецова.

Вторая ракетка соревнований, серб Новак Джокович начнёт выступление на турнире с поединка против испанца Марселя Гранольерса.

Швейцарец Стэн Вавринка, получивший третий номер посева, в своём стартовом матче будет противостоять одному из победителей квалификации.

Испанец Рафаэль Надаль, посеянный под четвёртым номером, сразится с французом Бенуа Пэром.

Всего в основной сетке Roland Garros выступит семь представителей России: Карен Хачанов, Даниил Медведев, Андрей Кузнецов, Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской и Константин Кравчук.