«Ролан Гаррос». Прошла жеребьёвка в женском одиночном разряде
Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса «Ролан Гаррос».
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Лидером посева стала немка Анжелик Кербер, которая проведёт свой стартовый поединок против россиянки Екатерины Макаровой.
Вторая ракетка соревнований, чешка Каролина Плишкова, начнёт выступление на турнире с поединка против китаянки Чжен Шуай.
Румынка Симона Халеп, получившая третий номер посева, в своём стартовом матче будет противостоять словачке Яне Чепеловой.
Испанка Гарбин Мугуруса, посеянная под четвёртым номером, сразится с итальянкой Франческой Скьявоне.
Всего в основной сетке Roland Garros выступит девять представительниц России: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва.
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