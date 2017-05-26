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26 мая 2017, 14:02 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Прошла жеребьёвка в женском одиночном разряде

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции, который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса «Ролан Гаррос».

Стали известны результаты жеребьёвки Открытого чемпионата Франции который пройдёт с 28 мая по 11 июня на кортах парижского спорткомплекса <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Лидером посева стала немка Анжелик Кербер, которая проведёт свой стартовый поединок против россиянки Екатерины Макаровой.

Вторая ракетка соревнований, чешка Каролина Плишкова, начнёт выступление на турнире с поединка против китаянки Чжен Шуай.

Румынка Симона Халеп, получившая третий номер посева, в своём стартовом матче будет противостоять словачке Яне Чепеловой.

Испанка Гарбин Мугуруса, посеянная под четвёртым номером, сразится с итальянкой Франческой Скьявоне.

Всего в основной сетке Roland Garros выступит девять представительниц России: Светлана Кузнецова, Елена Веснина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Екатерина Макарова, Евгения Родина, Наталья Вихлянцева, Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва.
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