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https://sport.mail.ru/news/tennis/29879134/
26 мая 2017, 13:53 | Теннис | «Прессбол»

Александра Саснович встретится с Викторией Голубич в первом круге «Ролан Гаррос»

Белоруска Александра Саснович (96 ВТА) в первом круге стартующего в Париже «Ролан Гаррос» встретится с Викторией Голубич (63) из Швейцарии.

Белоруска Александра <span class=error>Саснович</span> (96 <span class=error>ВТА</span>) в первом круге стартующего в Париже <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> встретится с Викторией <span class=error>Голубич</span> (63) из Швейцарии. Увеличить
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Теннисистки уже дважды встречались в этом году (сначала на турнире в Биле, затем в матче Кубка федерации) и оба раза сильнее оказалась Саснович.

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