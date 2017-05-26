Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»

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Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.

— Матч получился упорным. Что помогло вам выиграть решающий сет?

— Немного повезло, когда взял подачу соперника в начале третьего сета. Это добавило мне уверенности, поэтому в дальнейшем все сложилось удачно.

— Перед третьим перерывом вы взяли перерыв. Это помогло успокоиться после неудачной второй партии?

— Я знал, что шансы на победу у меня появятся, только если я перестану нервничать. Ничего другого просто не оставалось делать.

— Как прошла ваша подготовка к «Ролан Гаррос»?

— Мы много и усердно работали в Барселоне c моим тренером Фернандо Висенте. Действовали в соответствии с планом, вроде бы все получилось. Даже если здесь не удастся хорошо выступить, это не отменит того, что тренировки у нас всегда проходят на высшем уровне. И вообще, все проблемы чаще всего в голове, а не в тренировочных моментах.

— Какого результата ждете от себя здесь?

— Ничего не жду. Просто хочу показать все, на что я сегодня способен.

— Кого считаете фаворитом в Париже?

— Всех топов, конечно. Надаля, Джоковича и Маррэя.

— А из вашего поколения?

— Пожалуй, Зверев, и Тим.

— Вы смотрели финал турнира в Риме между Зверевым и Джоковичем?

— Смотрел весь матч и сразу же поздравил его с победой — написал сообщение. Лично тоже поздравил, но уже здесь, на «Ролан Гарросе».

— Если бы от вас зависело принятие решения по выдаче WC Марии Шараповой, вы бы дали?

— Да, конечно!

— В основную сетку или в квалификацию?

— В основу.