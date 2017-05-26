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https://sport.mail.ru/news/tennis/29878934/
26 мая 2017, 13:43 | Теннис | Советский спорт

Андрей Рублев: Допустил бы Шарапову на «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Рублев, бьющийся за право сыграть в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису, проложил себе путь к финалу квалификации, в упорном поединке сломив сопротивление боснийца Мирзы Башича — 6:4, 5:7, 6:2.

Россиянин Андрей <span class=error>Рублев</span> бьющийся за право сыграть в основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису проложил себе путь к финалу квалификации в упорном поединке сломив сопротивление <span class=error>боснийца</span> <span class=error>Мирзы</span> <span class=error>Башича</span> — 6:4 5:7 6:2. Увеличить
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Корреспондент «Советского спорта» побеседовал с теннисистом сразу после окончания матча.

— Матч получился упорным. Что помогло вам выиграть решающий сет?
— Немного повезло, когда взял подачу соперника в начале третьего сета. Это добавило мне уверенности, поэтому в дальнейшем все сложилось удачно.

— Перед третьим перерывом вы взяли перерыв. Это помогло успокоиться после неудачной второй партии?
— Я знал, что шансы на победу у меня появятся, только если я перестану нервничать. Ничего другого просто не оставалось делать.

— Как прошла ваша подготовка к «Ролан Гаррос»?
— Мы много и усердно работали в Барселоне c моим тренером Фернандо Висенте. Действовали в соответствии с планом, вроде бы все получилось. Даже если здесь не удастся хорошо выступить, это не отменит того, что тренировки у нас всегда проходят на высшем уровне. И вообще, все проблемы чаще всего в голове, а не в тренировочных моментах.

— Какого результата ждете от себя здесь?
— Ничего не жду. Просто хочу показать все, на что я сегодня способен.

— Кого считаете фаворитом в Париже?
— Всех топов, конечно. Надаля, Джоковича и Маррэя.

— А из вашего поколения?
— Пожалуй, Зверев, и Тим.

— Вы смотрели финал турнира в Риме между Зверевым и Джоковичем?
— Смотрел весь матч и сразу же поздравил его с победой — написал сообщение. Лично тоже поздравил, но уже здесь, на «Ролан Гарросе».

— Если бы от вас зависело принятие решения по выдаче WC Марии Шараповой, вы бы дали?
— Да, конечно!

— В основную сетку или в квалификацию?
— В основу.
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