Томас Хогстедт: Уверен, что Мария еще выиграет «Большой Шлем»

Хогстедт — человек в теннисном мире известный и грамотный, в прошлом он весьма успешно тренировал китаянку Ли На и немца Томми Хааса. Сотрудничество Хогстедта и Шараповой продлилось три года. Томас, выросший на земляных кортах Мариестада, научил Марию правильному передвижению по грунту, показал, как правильно подходить к мячу. Корреспондент «Советского спорта» расспросил известного специалиста о перспективах Шараповой после ее возвращения.

— Вы три года успешно тренировали Марию и должны знать ее очень хорошо. На ваш взгляд, у нее есть шанс вернуться на прежний уровень?

— Я думаю у нее очень большой шанс вернуться на прежний уровень.

— Она сможет претендовать на победу в турнирах «Большого Шлема»?

— Я в этом уверен. Она еще выиграет «Большой Шлем».

— Откуда у вас такая уверенность в теннисистке, которая полтора года не выступала?

— Она шла второй в рейтинге, когда ее дисквалифицировали. Сейчас Серены нет, значит у Марии хороший шанс вернуться на вершину.

— Серена Уильямс тоже обещает вернуться, а ей уже далеко за тридцать. Она уверена, что сможет вернуть себе лидерство. Все остальные девушки в туре настолько слабы?

— Нет, дело не в том, что другие плохи. Посмотрите на мужской тур. То, что Федерер в 35 лет успешно выступает, не делает всех остальных его соперников плохими игроками.

— Какие качества помогут Шараповой вернуться в топ?

— Мария — чемпион. Этим все сказано. Она владеет всеми ударами и сильной психикой. К тому же она настоящий профессионал.