Йоханна Конта посетила церемонию вручения наград в Букингемском дворце
Британская теннисистка Йоханна Конта стала гостьей на церемонии вручения наград Герцога Эдинбургского студентам по различным направлениям, которая проходила в Букингемском дворце. Об этом спортсменка сообщила в своём микроблоге на сервисе Twitter.
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Во время мероприятия Конта пообщалась с принцем Эндрю и несколькими студентами, получившими награду из рук члена королевской семьи.
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