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https://sport.mail.ru/news/tennis/29878433/
26 мая 2017, 13:13 | Теннис | GoTennis.ru

Йоханна Конта посетила церемонию вручения наград в Букингемском дворце

Британская теннисистка Йоханна Конта стала гостьей на церемонии вручения наград Герцога Эдинбургского студентам по различным направлениям, которая проходила в Букингемском дворце. Об этом спортсменка сообщила в своём микроблоге на сервисе Twitter.

Британская теннисистка <span class=error>Йоханна</span> <span class=error>Конта</span> стала гостьей на церемонии вручения наград Герцога Эдинбургского студентам по различным направлениям которая проходила в Букингемском дворце. Об этом спортсменка сообщила в своём <span class=error>микроблоге</span> на сервисе Twitter. Увеличить
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Во время мероприятия Конта пообщалась с принцем Эндрю и несколькими студентами, получившими награду из рук члена королевской семьи.
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