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https://sport.mail.ru/news/tennis/29877902/
26 мая 2017, 12:40 | Теннис | GoTennis.ru

Светлана Кузнецова и Симона Халеп провели совместную тренировку в Париже

Россиянка Светлана Кузнецова провела тренировку с румынкой Симоной Халеп на кортах Парижа. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, разместив соответствующее фото.

Россиянка Светлана <span class=error>Кузнецова</span> провела тренировку с румынкой <span class=error>Симоной</span> <span class=error>Халеп</span> на кортах Парижа. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram разместив соответствующее <span class=stop>фото</span>. Увеличить
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«Провела отличную тренировку вместе с Симоной Халеп, Дарреном Кэхиллом, Андре Агасси и Карлосом Мартинесом на «Ролан Гаррос», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Халеп рассказала, что может пропустить Открытый чемпионат Франции из-за травмы.
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