Светлана Кузнецова и Симона Халеп провели совместную тренировку в Париже
Россиянка Светлана Кузнецова провела тренировку с румынкой Симоной Халеп на кортах Парижа. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, разместив соответствующее фото.
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«Провела отличную тренировку вместе с Симоной Халеп, Дарреном Кэхиллом, Андре Агасси и Карлосом Мартинесом на «Ролан Гаррос», — написала Кузнецова на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Халеп рассказала, что может пропустить Открытый чемпионат Франции
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