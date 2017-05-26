В жеребьёвке «Ролан Гаррос» примут участие французские боксёры
Сегодня, 26 мая, в Париже состоится жеребьёвка Открытого чемпионата Франции. Распределение участников в мужском и женском одиночном разряде начнётся в 13:00 по московскому времени.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В церемонии жеребьёвки примут участие французские боксёры Эстель Моссели и Тони Йоки. Мероприятие будет транслироваться на официальной странице «Ролан Гаррос» на Facebook.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter