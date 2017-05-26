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26 мая 2017, 11:43 | Теннис | GoTennis.ru

В жеребьёвке «Ролан Гаррос» примут участие французские боксёры

Сегодня, 26 мая, в Париже состоится жеребьёвка Открытого чемпионата Франции. Распределение участников в мужском и женском одиночном разряде начнётся в 13:00 по московскому времени.

Сегодня 26 мая в Париже состоится жеребьёвка Открытого чемпионата Франции. Распределение участников в мужском и женском одиночном разряде начнётся в 13:00 по московскому времени. Увеличить
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В церемонии жеребьёвки примут участие французские боксёры Эстель Моссели и Тони Йоки. Мероприятие будет транслироваться на официальной странице «Ролан Гаррос» на Facebook.
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