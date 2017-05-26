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https://sport.mail.ru/news/tennis/29875854/
26 мая 2017, 10:28 | Теннис | GoTennis.ru

Саманта Стосур проводит 450-ю неделю подряд в статусе первой ракетки Австралии

Теннисистка Саманта Стосур проводит свою 450-ю неделю в статусе первой ракетки Австралии. Такая информация появилась на официальном сайте Тура. На текущем турнире в Страсбурге она обыграла испанку Карлу Суарес Наварро в четвертьфинале соревнований.

Теннисистка <span class=error>Саманта</span> <span class=error>Стосур</span> проводит свою 450-ю неделю в статусе первой ракетки Австралии. Такая информация появилась на официальном сайте Тура. На текущем турнире в Страсбурге она обыграла испанку Карлу <span class=error>Суарес</span> <span class=error>Наварро</span> в четвертьфинале соревнований. Увеличить
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Тем не менее, её соотечественница Дарья Гаврилова может обойти Стосур в рейтинге WTA, если завоюет титул на соревнованиях Internationaux de Strasbourg.

В полуфинале турнира Стосур готовится сыграть с китаянкой Пэн Шуай, а Гаврилова — с француженкой Каролин Гарсией.
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