Саманта Стосур проводит 450-ю неделю подряд в статусе первой ракетки Австралии
Теннисистка Саманта Стосур проводит свою 450-ю неделю в статусе первой ракетки Австралии. Такая информация появилась на официальном сайте Тура. На текущем турнире в Страсбурге она обыграла испанку Карлу Суарес Наварро в четвертьфинале соревнований.
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Тем не менее, её соотечественница Дарья Гаврилова может обойти Стосур в рейтинге WTA, если завоюет титул на соревнованиях Internationaux de Strasbourg.
В полуфинале турнира Стосур готовится сыграть с китаянкой Пэн Шуай, а Гаврилова — с француженкой Каролин Гарсией.
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