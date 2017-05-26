Саманта Стосур проводит 450-ю неделю подряд в статусе первой ракетки Австралии

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Тем не менее, её соотечественница Дарья Гаврилова может обойти Стосур в рейтинге WTA, если завоюет титул на соревнованиях Internationaux de Strasbourg.

В полуфинале турнира Стосур готовится сыграть с китаянкой Пэн Шуай, а Гаврилова — с француженкой Каролин Гарсией.