Андрей Василевский стал победителем теннисного турнира в Шимкенте в парном разряде

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Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз / Клемент Гинс — 6:4, 6:1.

В одиночном разряде этих соревнований сегодня пройдут полуфиналы: Рикардас Беранкис (Литва) — Александр Недовесов (Казахстан), Янник Ханфманн (Германия) — Карлос Табернер (Испания). Победители полуфинальных матчей 27 мая встретятся в решающем поединке за главный приз.