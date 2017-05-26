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26 мая 2017, 9:52 | Теннис | БЕЛТА

Андрей Василевский стал победителем теннисного турнира в Шимкенте в парном разряде

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском Шимкенте (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>26 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист <span class=error>Ханс</span> <nobr>Подлипник-Кастильо</nobr> стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском <span class=error>Шимкенте</span> (призовой фонд — 50 тыс.) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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Сегодня в финальном матче белорусско-чилийский тандем взял верх над аргентинско-бельгийским дуэтом Хуан Пабло Паз / Клемент Гинс — 6:4, 6:1.

В одиночном разряде этих соревнований сегодня пройдут полуфиналы: Рикардас Беранкис (Литва) — Александр Недовесов (Казахстан), Янник Ханфманн (Германия) — Карлос Табернер (Испания). Победители полуфинальных матчей 27 мая встретятся в решающем поединке за главный приз.

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