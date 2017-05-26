Андрей Василевский стал победителем теннисного турнира в Шимкенте в парном разряде
26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Андрей Василевский и чилийский теннисист Ханс
Подлипник-Кастильо стали победителями парного разряда на турнире в казахстанском Шимкенте (призовой фонд — $50 тыс.), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в финальном матче
В одиночном разряде этих соревнований сегодня пройдут полуфиналы: Рикардас Беранкис (Литва) — Александр Недовесов (Казахстан), Янник Ханфманн (Германия) — Карлос Табернер (Испания). Победители полуфинальных матчей 27 мая встретятся в решающем поединке за главный приз.
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