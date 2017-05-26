Теннисистка Зигемунд порвала крестообразные связки колена и пропустит «Ролан Гаррос»

Зигемунд, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, получила травму в среду на турнире в Нюрнберге в матче с чешкой Барборой Крейчиковой.

«Я повредила колено на турнире в Нюрнберге. Диагноз — разрыв крестообразных связок. Я расстроена и огорчена, что не смогу выступить на предстоящих турнирах, в том числе на Открытом чемпионате Франции, где я так хотела сыграть. Я сосредоточусь на скорейшем выздоровлении и вложу всю энергию в это», — написала Зигемунд на своей странице в Facebook.

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Матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — стартуют 28 мая.