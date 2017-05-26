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https://sport.mail.ru/news/tennis/29873741/
26 мая 2017, 8:59 | Теннис | Р-Спорт

Теннисистка Зигемунд порвала крестообразные связки колена и пропустит «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 26 мая — Р-Спорт. Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд порвала крестообразные связки колена и не выступит на Открытом чемпионате Франции.

Зигемунд, занимающая 32-е место в рейтинге WTA, получила травму в среду на турнире в Нюрнберге в матче с чешкой Барборой Крейчиковой.

«Я повредила колено на турнире в Нюрнберге. Диагноз — разрыв крестообразных связок. Я расстроена и огорчена, что не смогу выступить на предстоящих турнирах, в том числе на Открытом чемпионате Франции, где я так хотела сыграть. Я сосредоточусь на скорейшем выздоровлении и вложу всю энергию в это», — написала Зигемунд на своей странице в Facebook.

Матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема — «Ролан Гаррос» — стартуют 28 мая.
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