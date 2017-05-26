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— На мой взгляд, этот турнир может стать одним большим сюрпризом. Непонятно, кто фаворит в женской сетке. К мужской тоже имеются вопросы: Надаль вроде бы хорошо заиграл на грунте, но в то же время есть и молодые игроки, которые ярко заявили о себе в последние недели. Я говорю о Доминике Тиме и Александре Звереве. Также есть и Новак Джокович, который пытается отстоять свои позиции. Сезон у него пока получается очень сложный.

В женской же сетке я фаворита не вижу. Мне кажется, что опять может выиграть кто-то из молодых, как Гарбинье Мугуруса в прошлом году. В этом сезоне, пожалуй, у всех есть шанс завоевать титул. Пока суперзвезды не играют, у других игроков, между прочим не менее талантливых, есть возможность громко заявить о себе. Тем интереснее будет. Посмотрим на теннис будущего.

КУЗНЕЦОВА ЛУЧШЕ ВСЕХ ИГРАЕТ НА ГРУНТЕ

— У кого из россиянок наиболее высокие шансы удачно выступить в Париже?

— Света Кузнецова выигрывала Roland Garros в 2009 году. Она умеет играть на грунтовых кортах. Хотя она на любом покрытии может показывать отменный теннис, если хорошо настраивается на борьбу и не слишком себя перегружает психологически. Но вот именно на «Больших шлемах» с ней, кажется, случается что-то не то. Тем не менее считаю, что среди всех наших, кто будет выступать в Париже, Кузнецова лучше всех играет на грунте.

— Украинка Элина Свитолина выиграла весной два титула на грунте, в том числе на крупном турнире в Риме. При этом она сказала, что не считает себя фаворитом Roland Garros. А вы?

— Действительно, Элина сейчас играет очень хорошо, но к тому, чтобы выигрывать «Большие шлемы», нужно быть готовым психологически. Нужно, чтобы и с сеткой повезло, и самочувствие было хорошим, а настрой правильным. Много нюансов должно сложиться воедино, чтобы завоевать титул. Элина сейчас, наверное, на пике. Она прогрессирует. Одним из фаворитов ее назвать можно. Так же, как и ряд других девушек, которые хорошо выступают. Но я бы не стала концентрировать внимание на ком-то одном.

— Хорошо проявила себя на подготовительных турнирах и Кристина Младенович. Домашний «Шлем» — шанс для нее?

— Очень маловероятно, что Младенович сможет выиграть титул. Очень уж она нестабильная. Теоретически может пройти далеко, но победить ей будет очень сложно.

РУБЛЕВУ НЕ ХВАТАЕТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

— Александр Зверев всех удивил, выиграв «Мастерс» в Риме. А титул на турнире «Большого шлема» вот так, с наскока, он может взять?

— Очень тяжело в столь юном возрасте играть в формате пяти сетов. Я восхищаюсь талантом Саши. Помню его еще таким маленьким, когда ракетка его перевешивала. Сейчас он уже вырос, причем очень правильно настроенным. Родители грамотно подводят его к тому, чтобы становиться топовым игроком. У него есть все шансы это сделать. Но пока, боюсь, такое количество матчей в формате пяти сетов, да еще и на грунте будет неподъемным для молодого еще Александра. Но он тоже может пройти далеко.

— В юниорском возрасте их постоянно сравнивали с Андреем Рублевым. Но сейчас Зверев выигрывает «Мастерс», а россиянин играет квалификацию на Roland Garros. Чего, на ваш взгляд, не хватает Рублеву, чтобы догнать русского немца?

— Наверное, сказывается то, что Саша вырос в спортивной семье и родители многому научились на ошибках старшего брата Миши и Александра подводят по-другому. У Рублева мама тоже тренер, но все-таки у него присутствует юношеский максимализм. Его видно и в игре, и в подготовке, да и вообще в поведении. Мне кажется, ему немного профессионализма не хватает. Это, наверное, главный фактор. Но бывает так, что кто-то выстреливает раньше, кто-то позже. Ребята еще молодые. Будут и взлеты, и падения. У Рублева еще есть шанс. Будем надеяться, что пройдет квалификацию.

МАРРЭЮ НУЖНО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ВСЮ СИСТЕМУ ЦЕННОСТЕЙ

— Как вы восприняли новость, что Андре Агасси будет тренером Новака Джоковича на Roland Garros?

— Это не новость, а настоящая бомба. Андре Агасси был невероятно интересным теннисистом. По стилю игры они с Джоковичем немного похожи. Правда, Агасси никого раньше не тренировал, но и Борис Беккер до того, как был приглашен в команду, тоже огромного тренерского опыта не имел. Думаю, должен получиться интересный тандем. Время для Новака сейчас, конечно, тяжелое. Он будет цепляться за любую возможность для того, чтобы найти и вновь обрести энергию и уверенность в себе. Увольнение всей прежней команды было скорее жестом отчаяния. С другой стороны, пришел Андре Агасси. Они, конечно, не объявляли о работе на постоянной основе. Но в любом случае присутствие Агасси в боксе игрока, да и вообще в команде, — это очень круто.

— Есть ли у вас объяснение тому, что у обеих первых ракеток — Ангелик Кербер и Энди Маррэя в этом году дела идут не лучшим образом?

— С Кербер было в принципе понятно, что она в прошлом году прыгнула выше головы, а в этом будет спад. Многие не ожидали, что он окажется настолько явным. Казалось, что уж до полуфиналов крупных турниров она будет доходить. Но ей действительно приходится очень сложно. Но это предсказуемо.

А что касается Маррэя, то он же очень долго шел к своей цели — стать первой ракеткой мира. Когда наконец удалось возглавить рейтинг, возникло опустошение. В таких ситуациях нужно пересмотреть всю систему ценностей. С Джоковичем же примерно то же самое произошло: он долгожданный Roland Garros выиграл — и все, наступила апатия. Нужно заново искать в себе силы и мотивацию.