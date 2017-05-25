Бердых стал соперником Раонича по полуфиналу турнира в Лионе
Чех Томаш Бердых (3) в четвертьфинале турнира в Лионе оказался сильнее француза Жиля Симона (5) со счётом 6:4, 6:0.
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Для победы 31-летнему уроженцу
За выход в финал соревнований Бердых поспорит с лидером посева канадцем Милошем Раоничем, который ранее взял верх над португальцем Гастау Элиашем (Q) со счётом 6:4, 6:3.
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