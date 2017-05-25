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25 мая 2017, 22:31 | Теннис | Чемпионат.com

Бердых стал соперником Раонича по полуфиналу турнира в Лионе

Чех Томаш Бердых (3) в четвертьфинале турнира в Лионе оказался сильнее француза Жиля Симона (5) со счётом 6:4, 6:0.

Чех <span class=error>Томаш</span> <span class=error>Бердых</span> (3) в четвертьфинале турнира в Лионе оказался сильнее француза <span class=error>Жиля</span> <span class=error>Симона</span> (5) со счётом 6:4 6:0. Увеличить
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Для победы 31-летнему уроженцу Валашске-Мезиржичи, занимающему 14-е место в рейтинге АТР, понадобился 1 час 16 минут. Томаш исполнил 4 эйса, допустил 1 двойную ошибку, отыграл все 5 брейк-пойнтов и совершил 4 брейка.

За выход в финал соревнований Бердых поспорит с лидером посева канадцем Милошем Раоничем, который ранее взял верх над португальцем Гастау Элиашем (Q) со счётом 6:4, 6:3.
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