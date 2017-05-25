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25 мая 2017, 22:22 | Теннис | Vesti.kz

Зарина Дияс вышла в финал квалификации «Ролан Гарроса»

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс победила словачку Полону Херцог и вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает корреспондент Vesti.kz.

В первом сете казахстанка не отдала сопернице ни одного очка. Увеличить
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Встреча проходила 25 мая и завершилась победой Дияс в двух сетах — 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте ровно 1 час.

23-летняя Дияс занимает в рейтинге WTA 182-е место, а 26-летняя Херцог идет на 198-й строчке. Счет в личных встречах между ними теперь равными.

За выход в основной раунд «Ролан Гарроса» Дияс сразится с американкой Бетани Маттек-Сандс, которая занимает 116-е место в рейтинге WTA. Встреча пройдет сегодня, 26 мая, и начнется после 17:00 по времени Астаны.

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