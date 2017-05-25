Зарина Дияс вышла в финал квалификации «Ролан Гарроса»
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс победила словачку Полону Херцог и вышла в финал квалификации Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), передает корреспондент Vesti.kz.
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Встреча проходила 25 мая и завершилась победой Дияс в двух сетах — 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте ровно 1 час.
23-летняя Дияс занимает в рейтинге WTA 182-е место, а 26-летняя Херцог идет на 198-й строчке. Счет в личных встречах между ними теперь равными.
За выход в основной раунд «Ролан Гарроса» Дияс сразится с американкой Бетани
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