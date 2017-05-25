Вавринка одолел Куэрри и может сыграть с Кузнецовым в полуфинале в Женеве
Швейцарец Стэн Вавринка (1) в четвертьфинале турнира в Женеве одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри (6) со счётом 4:6, 7:5, 6:2.
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Соперники провели на корте 1 час 49 минут. 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4
В полуфинале Вавринка сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем
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