Вавринка одолел Куэрри и может сыграть с Кузнецовым в полуфинале в Женеве

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Соперники провели на корте 1 час 49 минут. 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче.