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https://sport.mail.ru/news/tennis/29871705/
25 мая 2017, 22:15 | Теннис | Чемпионат.com

Вавринка одолел Куэрри и может сыграть с Кузнецовым в полуфинале в Женеве

Швейцарец Стэн Вавринка (1) в четвертьфинале турнира в Женеве одержал волевую победу над американцем Сэмом Куэрри (6) со счётом 4:6, 7:5, 6:2.

Швейцарец <span class=error>Стэн</span> <span class=error>Вавринка</span> (1) в четвертьфинале турнира в Женеве одержал волевую победу над американцем Сэмом <span class=error>Куэрри</span> (6) со счётом 4:6 7:5 6:2. Увеличить
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Соперники провели на корте 1 час 49 минут. 32-летний уроженец Лозанны, занимающий третье место в рейтинге АТР, исполнил 8 подач навылет, допустил 4 двойные ошибки, реализовал 4 брейк-пойнта из 6 и проиграл 2 гейма на своей подаче.

В полуфинале Вавринка сыграет с победителем встречи между россиянином Андреем Кузнецовым и немцем Седриком-Марселем Штебе (LL).
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