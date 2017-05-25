Маррэй заболел в преддверии Roland Garros

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Британец испытывает проблемы со здоровьем не в первый раз за сезон. В апреле он пропустил матч Кубка Дэвиса с Францией из-за гриппа, а в феврале лечился от опоясывающего лишая.

В нынешнем сезоне Маррэй, который завершил прошлый сезон на первом месте в рейтинге ATP, не отличается стабильными результатами. Он завоевал лишь один титул — в Дубае. На Roland Garros в прошлом году он дошел до финала, где проиграл Новаку Джоковичу.