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https://sport.mail.ru/news/tennis/29870835/
25 мая 2017, 20:21 | Теннис | Р-Спорт

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»

Россиянин Теймураз Габашвили смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.

Россиянин Теймураз <span class=error>Габашвили</span> смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису. Увеличить
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Габашвили в финале квалификации в четверг обыграл португальца Педру Соузу — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут.

Матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема стартуют 28 мая.
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