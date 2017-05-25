Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос»
Россиянин Теймураз Габашвили смог пробиться в основную сетку Открытого чемпионата Франции по теннису.
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Габашвили в финале квалификации в четверг обыграл португальца Педру Соузу — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2. Соперники провели на корте 2 часа 11 минут.
Матчи основной сетки второго в сезоне турнира серии Большого шлема стартуют 28 мая.
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