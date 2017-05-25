Гаврилова сыграет с Гарсия в полуфинале турнира в Страсбурге
Австралийка Дарья Гаврилова в трех сетах одолела соотечественницу Эшли Бэрти в четвертьфинале турнира WTA в Страсбурге.
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Следующей соперницей бывшей представительницы России станет хозяйка корта Каролин Гарсия, обыгравшая чешку Кристину Плишкову.
Страсбург (Франция).
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg.
Призовой фонд 226 750 долларов.
Открытые корты, грунт.
Одиночный разряд.
Четвертьфинал.
Гарсия (Франция, 5) — Плишкова (Чехия) — 7:6 (7:3), 6:2.
Гаврилова (Австралия, 7) — Бэрти (Австралия, Q) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5).
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