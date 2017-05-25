Японец Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Женеве
Японец Кэй Нисикори одержал победу в четвертьфинале теннисного турнира в Женеве, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.
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Вторая ракетка турнира Нисикори в четверг обыграл южноафриканца Кевина Андерсона — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6). Соперники провели на корте 2 часа 30 минут.
Нисикори в полуфинале сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.
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