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25 мая 2017, 20:07 | Теннис | Р-Спорт

Японец Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Женеве

Японец Кэй Нисикори одержал победу в четвертьфинале теннисного турнира в Женеве, призовой фонд которого превышает 480 тысяч евро.

Японец Нисикори вышел в полуфинал теннисного турнира в Женеве - Фото Увеличить
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Вторая ракетка турнира Нисикори в четверг обыграл южноафриканца Кевина Андерсона — 2:6, 6:4, 7:6 (8:6). Соперники провели на корте 2 часа 30 минут.

Нисикори в полуфинале сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.
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