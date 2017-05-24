Новак Джокович: Агасси, как и я, возненавидел теннис, но смог вернуться

«В последние несколько недель я поговорил со многими звёздами прошлого. Мне важно понять особенности жизни теннисиста, а не узнать новые приёмы. А общение с Агасси показалось мне идеальным. Меня вдохновлял его стиль. И, что важнее, он прошёл через то же, что и я. Он вылетел из Топ-100 после доминирования и возненавидел теннис. Но после этого смог вернуться и взойти на вершину. Андре знает, как собрать себя и пройти через все трудности.

Нам нужно поговорить лично. На Уимблдоне мы уже будем работать вместе, — цитирует Новака La Gazzetta dello Sport.