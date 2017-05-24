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https://sport.mail.ru/news/tennis/29857420/
24 мая 2017, 20:21 | Теннис | GoTennis.ru

Женева. Стэн Вавринка прошёл в четвертьфинал на отказе соперника

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Стэн Вавринка, во втором раунде турнира в Женеве взял верх над бразильцем Рожерио Дутрой Да Силвой, занимающим 78-е место мирового рейтинга. При счёте 5/2 в пользу оппонента Дутра Да Силва отказался от продолжения борьбы.

Спортсмены провели на корте 37 минут, за которые Стэн сделал три эйса и один брейк, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Рожерио не совершил эйсов или брейков, допустив три двойные ошибки. Прежде соперники не встречались.

В четвертьфинале соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Вавринка сразится с американцем Сэмом Куэрри.
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