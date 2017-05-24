Женева. Стэн Вавринка прошёл в четвертьфинал на отказе соперника

Спортсмены провели на корте 37 минут, за которые Стэн сделал три эйса и один брейк, ни разу не ошибившись при подаче. Тогда как Рожерио не совершил эйсов или брейков, допустив три двойные ошибки. Прежде соперники не встречались.

В четвертьфинале соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Вавринка сразится с американцем Сэмом Куэрри.