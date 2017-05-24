Андрей Рублёв вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»
117-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в матче второго круга квалификации Открытого первенства Франции оказался сильнее боснийца Мирзы Башича, занимающего 165-е место мировой классификации, — 6/4, 5/7, 6/2.
За 1 час 59 минут матча Андрей сделал шесть эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Мирза выполнил одну подачу навылет и реализовал четыре
В финале квалификации «Ролан Гаррос» Рублёв сразится с японцем Таром Даниэлем.
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