Андрей Рублёв вышел в финал квалификации «Ролан Гаррос»

За 1 час 59 минут матча Андрей сделал шесть эйсов и четыре брейка, трижды ошибившись при подаче. Тогда как Мирза выполнил одну подачу навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В финале квалификации «Ролан Гаррос» Рублёв сразится с японцем Таром Даниэлем.