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24 мая 2017, 15:40 | Теннис | GoTennis.ru

Стив Джонсон переиграл Орасио Себальоса на соревнованиях в Женеве

26-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, взял верх над аргентинцем Орасио Себальосом, занимающим 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.

26-я ракетка мира американец <span class=error>Стив</span> <span class=error>Джонсон</span> взял верх над аргентинцем <span class=error>Орасио</span> Себальосом занимающим 64-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве. Увеличить
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Матч продолжался 51 минуту. За это время теннисисты допустили по одной двойной ошибке. При этом 27-летний Джонсон сделал пять эйсов и четыре брейка, а 32-летний Себальос один раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Джонсона на соревнованиях Banque Eric Sturdza Geneva Open будет либо немец Миша Зверев, либо американец Джон Иснер.
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