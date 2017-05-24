Стив Джонсон переиграл Орасио Себальоса на соревнованиях в Женеве
26-я ракетка мира, американец Стив Джонсон, взял верх над аргентинцем Орасио Себальосом, занимающим 64-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/3 и вышел в четвертьфинал турнира в Женеве.
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Матч продолжался 51 минуту. За это время теннисисты допустили по одной двойной ошибке. При этом 27-летний Джонсон сделал пять эйсов и четыре брейка, а 32-летний Себальос один раз подал навылет и не реализовал ни одного
Следующим соперником Джонсона на соревнованиях Banque Eric Sturdza Geneva Open будет либо немец Миша Зверев, либо американец Джон Иснер.
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