Стив Джонсон переиграл Орасио Себальоса на соревнованиях в Женеве

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Матч продолжался 51 минуту. За это время теннисисты допустили по одной двойной ошибке. При этом 27-летний Джонсон сделал пять эйсов и четыре брейка, а 32-летний Себальос один раз подал навылет и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Это была первая официальная встреча спортсменов.

Следующим соперником Джонсона на соревнованиях Banque Eric Sturdza Geneva Open будет либо немец Миша Зверев, либо американец Джон Иснер.