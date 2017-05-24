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https://sport.mail.ru/news/tennis/29853611/
24 мая 2017, 15:23 | Теннис | GoTennis.ru

Лаура Зигемунд не смогла завершить матч второго круга на турнире в Нюрнберге

32-я ракетка мира, немка Лаура Зигемунд, снялась с матча против чешки Барборы Крейчиковой, занимающей 254-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира в Нюрнберге. Матч завершился при счёте 6/4, 5/5.

32-я ракетка мира немка <span class=error>Лаура</span> Зигемунд снялась с матча против чешки <span class=error>Барборы</span> Крейчиковой занимающей 254-ю строчку рейтинга WTA во втором круге турнира в Нюрнберге. Матч завершился при счёте 6/4 5/5. Увеличить
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За 2 часа 42 минуты матча 29-летняя Зигемунд сделала один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 21-летняя соперница дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чешки.
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