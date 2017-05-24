Лаура Зигемунд не смогла завершить матч второго круга на турнире в Нюрнберге
32-я ракетка мира, немка Лаура Зигемунд, снялась с матча против чешки Барборы Крейчиковой, занимающей 254-ю строчку рейтинга WTA, во втором круге турнира в Нюрнберге. Матч завершился при счёте 6/4, 5/5.
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За 2 часа 42 минуты матча 29-летняя Зигемунд сделала один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять
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