Лаура Зигемунд не смогла завершить матч второго круга на турнире в Нюрнберге

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За 2 часа 42 минуты матча 29-летняя Зигемунд сделала один эйс, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала пять брейк-пойнтов, а её 21-летняя соперница дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала четыре брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу чешки.