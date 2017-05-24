Женева. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Альберта Рамоса
85-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, одолел испанца Альберта Рамоса, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/1 во втором круге турнира в Женеве.
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За 1 час 29 минут матча 26-летний Кузнецов сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре
В четвертьфинале соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Кузнецов померится силами либо с сербом Янко Типсаревичем, либо с немцем
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