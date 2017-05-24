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https://sport.mail.ru/news/tennis/29853390/
24 мая 2017, 15:08 | Теннис | GoTennis.ru

Женева. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Альберта Рамоса

85-я ракетка мира, россиянин Андрей Кузнецов, одолел испанца Альберта Рамоса, занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/1 во втором круге турнира в Женеве.

85-я ракетка мира россиянин Андрей Кузнецов одолел испанца Альберта <span class=error>Рамоса</span> занимающего 20-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/1 во втором круге турнира в Женеве. Увеличить
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За 1 час 29 минут матча 26-летний Кузнецов сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Рамос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянина.

В четвертьфинале соревнований Banque Eric Sturdza Geneva Open Кузнецов померится силами либо с сербом Янко Типсаревичем, либо с немцем Седриком-Марселем Штебе.
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