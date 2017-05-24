Женева. Андрей Кузнецов сломил сопротивление Альберта Рамоса

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За 1 час 29 минут матча 26-летний Кузнецов сделал пять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 29-летний Рамос один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал один брейк. Ранее счёт в личных встречах был 2:0 в пользу россиянина.