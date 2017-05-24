Ксения Лыкина завершила борьбу в квалификации «Ролан Гаррос»

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Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За это время 26-летняя Лыкина сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а 21-летняя Хаас ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации French Open Хаас сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.