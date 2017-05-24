Ксения Лыкина завершила борьбу в квалификации «Ролан Гаррос»
239-я ракетка мира, россиянка Ксения Лыкина, в трёх сетах проиграла австрийке Барбаре Хаас, занимающей 159-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 4/6, 4/6 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции.
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Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За это время 26-летняя Лыкина сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала восемь
В полуфинале квалификации French Open Хаас сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
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