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24 мая 2017, 14:54 | Теннис | GoTennis.ru

Ксения Лыкина завершила борьбу в квалификации «Ролан Гаррос»

239-я ракетка мира, россиянка Ксения Лыкина, в трёх сетах проиграла австрийке Барбаре Хаас, занимающей 159-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/1, 4/6, 4/6 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции.

239-я ракетка мира россиянка Ксения <span class=error>Лыкина</span> в трёх сетах проиграла австрийке <span class=error>Барбаре</span> <span class=error>Хаас</span> занимающей 159-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/1 4/6 4/6 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. За это время 26-летняя Лыкина сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала восемь брейк-пойнтов, а 21-летняя Хаас ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала семь брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации French Open Хаас сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой.
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