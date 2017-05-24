Милош Раонич пробился в четвертьфинал турнира в Лионе
Шестая ракетка мира, канадец Милош Раонич, обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина, занимающего 81-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/3 во втором раунде турнира в Лионе.
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Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время 26-летний Раонич сделал восемь эйсов, один раз ошибся при подаче и реализовал три
В четвертьфинале соревнований Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon Раонич скрестит ракетки либо с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро, либо с португальцем Гаштао Элиашем.
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