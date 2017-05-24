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24 мая 2017, 13:38 | Теннис | GoTennis.ru

Страсбург. Эшли Барти отдала Камиле Джорджи лишь три гейма

84-я ракетка мира, австралийка Эшли Барти, взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи, занимающей 99-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 во втором раунде турнира в Страсбурге.

84-я ракетка мира австралийка <span class=error>Эшли</span> <span class=error>Барти</span> взяла верх над итальянкой <span class=error>Камилой</span> <span class=error>Джорджи</span> занимающей 99-ю строчку рейтинга WTA со счётом 6/3 6/0 во втором раунде турнира в Страсбурге. Увеличить
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За 1 час 3 минуты матча 21-летняя Барти сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Джорджи ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Барти сыграет либо с россиянкой Елизаветой Куличковой, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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