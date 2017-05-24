Страсбург. Эшли Барти отдала Камиле Джорджи лишь три гейма

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За 1 час 3 минуты матча 21-летняя Барти сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 25-летняя Джорджи ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Барти сыграет либо с россиянкой Елизаветой Куличковой, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.