Страсбург. Эшли Барти отдала Камиле Джорджи лишь три гейма
84-я ракетка мира, австралийка Эшли Барти, взяла верх над итальянкой Камилой Джорджи, занимающей 99-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6/3, 6/0 во втором раунде турнира в Страсбурге.
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За 1 час 3 минуты матча 21-летняя Барти сделала два эйса, трижды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В четвертьфинале соревнований Internationaux de Strasbourg Барти сыграет либо с россиянкой Елизаветой Куличковой, либо с австралийкой Дарьей Гавриловой.
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