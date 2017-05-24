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24 мая 2017, 13:30 | Теннис | GoTennis.ru

Александра Панова продолжает борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции

388-я ракетка мира, россиянка Александра Панова, переиграла француженку Ясмин Мансури со счётом 6/4, 6/4 в первом круге квалификации «Ролан Гаррос».

388-я ракетка мира россиянка Александра <span class=error>Панова</span> переиграла француженку <span class=error>Ясмин</span> <span class=error>Мансури</span> со счётом 6/4 6/4 в первом круге квалификации <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время 2-летняя Панова сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 16-летняя Мансури дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В полуфинале квалификации French Open Панова поборется со своей соотечественницей Анной Блинковой.
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