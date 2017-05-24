Александра Панова продолжает борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время 2-летняя Панова сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта, а 16-летняя Мансури дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала два брейка. Ранее теннисистки друг с другом не встречались.

В полуфинале квалификации French Open Панова поборется со своей соотечественницей Анной Блинковой.