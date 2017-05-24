Александра Панова продолжает борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции
388-я ракетка мира, россиянка Александра Панова, переиграла француженку Ясмин Мансури со счётом 6/4, 6/4 в первом круге квалификации «Ролан Гаррос».
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Встреча длилась 1 час 43 минуты. За это время 2-летняя Панова сделала один эйс, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре
В полуфинале квалификации French Open Панова поборется со своей соотечественницей Анной Блинковой.
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