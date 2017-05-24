Евгений Тюрнев стал участником ¼ финала «Челленджера» в Шымкенте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время 20-летний Тюренв сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 19-летний Молчан дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами с представителем Казахстана Александром Недовесовым.