Евгений Тюрнев стал участником ¼ финала «Челленджера» в Шымкенте
493-я ракетка мира, россиянин Евгений Тюрнев, сломил сопротивление словака Алекса Молчана, занимающего 589-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время 20-летний Тюренв сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре
В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами с представителем Казахстана Александром Недовесовым.
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