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24 мая 2017, 13:27 | Теннис | GoTennis.ru

Евгений Тюрнев стал участником ¼ финала «Челленджера» в Шымкенте

493-я ракетка мира, россиянин Евгений Тюрнев, сломил сопротивление словака Алекса Молчана, занимающего 589-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/1, 6/4 во втором круге «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

493-я ракетка мира россиянин Евгений <span class=error>Тюрнев</span> сломил сопротивление словака <span class=error>Алекса</span> <span class=error>Молчана</span> занимающего 589-ю строчку рейтинга ATP со счётом 6/1 6/4 во втором круге Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За это время 20-летний Тюренв сделал семь эйсов, дважды ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 19-летний Молчан дважды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча спортсменов.

В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Тюрнев померится силами с представителем Казахстана Александром Недовесовым.
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