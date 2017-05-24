Париж. Анна Блинкова вышла в полуфинал квалификации «мэйджора»
120-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, одолела сербку Ивану Йорович, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 6/0 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции.
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Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время 18-летняя Блинкова сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала семь
Следующей соперницей Блинковой в квалификации French Open станет её соотечественница Александра Панова.
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