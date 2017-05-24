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24 мая 2017, 13:08 | Теннис | GoTennis.ru

Париж. Анна Блинкова вышла в полуфинал квалификации «мэйджора»

120-я ракетка мира, россиянка Анна Блинкова, одолела сербку Ивану Йорович, занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 7/6 (4), 6/0 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции.

120-я ракетка мира россиянка Анна <span class=error>Блинкова</span> одолела сербку <span class=error>Ивану</span> <span class=error>Йорович</span> занимающую 167-ю строчку рейтинга WTA со счётом 7/6 (4) 6/0 на старте квалификации Открытого чемпионата Франции. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 38 минут. За это время 18-летняя Блинкова сделала один эйс, трижды ошиблась при подаче и реализовала семь брейк-пойнтов, а 20-летняя Йорович дважды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и сделала четыре брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток.

Следующей соперницей Блинковой в квалификации French Open станет её соотечественница Александра Панова.
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