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https://sport.mail.ru/news/tennis/29850971/
24 мая 2017, 12:56 | Теннис | GoTennis.ru

«Ролан Гаррос». Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку соревнований

132-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 170-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 3/6 в квалификации «Ролан Гаррос».

132-я ракетка мира россиянка Анна <span class=error>Калинская</span> проиграла немке <span class=error>Антонии</span> <span class=error>Лоттнер</span> занимающей 170-ю строчку рейтинга WTA со счётом 3/6 3/6 в квалификации <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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За 1 час 17 минут матча 18-летняя Калинская сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 20-летняя Лоттнер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации French Open Лоттнер сразится с победительницей матча между голландкой Арантой Рус и болгаркой Викторией Томовой.
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