«Ролан Гаррос». Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку соревнований
132-я ракетка мира, россиянка Анна Калинская, проиграла немке Антонии Лоттнер, занимающей 170-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 3/6, 3/6 в квалификации «Ролан Гаррос».
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За 1 час 17 минут матча 18-летняя Калинская сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два
В полуфинале квалификации French Open Лоттнер сразится с победительницей матча между голландкой Арантой Рус и болгаркой Викторией Томовой.
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