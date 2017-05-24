«Ролан Гаррос». Анна Калинская не смогла пробиться в основную сетку соревнований

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За 1 час 17 минут матча 18-летняя Калинская сделала три эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала два брейк-пойнта, а 20-летняя Лоттнер дважды подала навылет, допустила три двойные ошибки и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации French Open Лоттнер сразится с победительницей матча между голландкой Арантой Рус и болгаркой Викторией Томовой.