Алла Кудрявцева проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»
212-я ракетка мира, россиянка Алла Кудрявцева, потерпела поражение от словачки Виктории Кузьмовой, занимающей 164-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в четвертьфинале квалификации «Ролан Гаррос».
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Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время 29-летняя Кудрявцева не сделала ни одного эйса, ни разу не подала навылет и реализовала два
В полуфинале квалификации French Open Кузьмова сыграет либо с американкой Бетани
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