Алла Кудрявцева проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»

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Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время 29-летняя Кудрявцева не сделала ни одного эйса, ни разу не подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, а 19-летняя Кузьмова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.