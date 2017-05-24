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24 мая 2017, 12:41 | Теннис | GoTennis.ru

Алла Кудрявцева проиграла на старте квалификации «Ролан Гаррос»

212-я ракетка мира, россиянка Алла Кудрявцева, потерпела поражение от словачки Виктории Кузьмовой, занимающей 164-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 2/6, 3/6 в четвертьфинале квалификации «Ролан Гаррос».

212-я ракетка мира россиянка Алла Кудрявцева потерпела поражение от словачки Виктории <span class=error>Кузьмовой</span> занимающей 164-ю строчку рейтинга WTA со счётом 2/6 3/6 в четвертьфинале квалификации <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span>. Увеличить
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Теннисистки провели на корте 1 час 8 минут. За это время 29-летняя Кудрявцева не сделала ни одного эйса, ни разу не подала навылет и реализовала два брейк-пойнта, а 19-летняя Кузьмова пять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и сделала пять брейков. Это была первая официальная встреча спортсменок.

В полуфинале квалификации French Open Кузьмова сыграет либо с американкой Бетани Маттек-Сэндс, либо с итальянкой Жасмине Паолини.
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