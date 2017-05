Марина Эракович выпустила музыкальный альбом

«Это всегда было просто моим увлечением. Но один журнал узнал о выпуске альбома и связался со мной. Он написал на него довольно положительную рецензию. Я всегда считала, что делаю всё это исключительно для себя, поэтому не могла определить, насколько качественную музыку я делаю. Здорово, что кому-то она нравится.

Мне трудно определить её жанр. Это похоже на альтернативный рок или поп. Сама я люблю слушать Kings Of Leon, The Killers, The 1975, Fleetwood Mac, — приводит слова Эракович официальный сайт WTA.