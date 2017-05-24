Марина Эракович выпустила музыкальный альбом
Новозеландская теннисистка Марина Эракович выпустила собственный музыкальный альбом в марте 2017 года, однако своим болельщикам она сообщила об этом только в мае.
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«Это всегда было просто моим увлечением. Но один журнал узнал о выпуске альбома и связался со мной. Он написал на него довольно положительную рецензию. Я всегда считала, что делаю всё это исключительно для себя, поэтому не могла определить, насколько качественную музыку я делаю. Здорово, что
Мне трудно определить её жанр. Это похоже на альтернативный рок или поп. Сама я люблю слушать Kings Of Leon, The Killers, The 1975, Fleetwood Mac, — приводит слова Эракович официальный сайт WTA.
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