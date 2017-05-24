Организаторы турнира в Мальорке подтвердили участие Виктории Азаренко
Организаторы «Mallorca Open" подтвердили на официальной странице в Твиттере, что в турнире примет участие белоруска Виктория Азаренко.
Экс-первая ракетка мира вернется на корт после годичного отсутствия, связанного с рождением сына.
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Турнир в Мальорке пройдет с 18 по 25 июня. Для Виктории Азаренко он станет первым этапом подготовки к «Уимблдону».
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