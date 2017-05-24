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https://sport.mail.ru/news/tennis/29849914/
24 мая 2017, 11:55 | Теннис | «Прессбол»

Организаторы турнира в Мальорке подтвердили участие Виктории Азаренко

Организаторы «Mallorca Open"‏ подтвердили на официальной странице в Твиттере, что в турнире примет участие белоруска Виктория Азаренко. Экс-первая ракетка мира вернется на корт после годичного отсутствия, связанного с рождением сына.

Организаторы Mallorca <span class=error>Open</span>'‏ подтвердили на официальной странице в <span class=error>Твиттере</span> что в турнире примет участие белоруска Виктория <span class=error>Азаренко</span>. <nobr>Экс-первая</nobr> ракетка мира вернется на корт после годичного отсутствия связанного с рождением сына. Увеличить
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Турнир в Мальорке пройдет с 18 по 25 июня. Для Виктории Азаренко он станет первым этапом подготовки к «Уимблдону».

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