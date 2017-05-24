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https://sport.mail.ru/news/tennis/29849709/
24 мая 2017, 11:40 | Теннис | Вести.Ru

Roland Garros. Кудерметова и Каменская во втором круге квалификации

На парижских кортах «Ролан Гаррос» стартовала женская квалификация ко второму в сезоне турниру теннисного «Большого шлема» — Открытому чемпионату Франции. Две россиянки — Вероника Кудерметова и Виктория Каменская, — вышли во второй круг. Анастасия Комардина проиграла.

На парижских кортах <span class=error>Ролан</span> <span class=error>Гаррос</span> стартовала женская квалификация ко второму в сезоне турниру теннисного Большого шлема — Открытому чемпионату Франции. Две россиянки — Вероника Кудерметова и Виктория <span class=error>Каменская</span> — вышли во второй круг. Анастасия <span class=error>Комардина</span> проиграла. Увеличить
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Кудерметова встречалась с болгаркой Изабеллой Шиниковой и была на голову сильнее — 6:2, 6:4. Интересно, что тот же счет, только в другом порядке, был зафиксирован в игре Каменской с голландкой Синди Бургер — 6:4, 6:2. А вот Комардина в упорной борьбе уступила британке Хизер Уотсон (13-й номер «посева») — 6:3, 5:7, 1:6.
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