Иван Неделько покидает «Челленджер» в Шымкенте
347-я ракетка мира, россиянин Иван Неделько, не справился с сербом Данило Петровичем, занимающим 285-ю строчку рейтинга ATP, уступив по счётом 6/7 (4), 4/6 во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).
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Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время 31-летний Неделько сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал один
В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Петрович сразится с немцем Янником Ганфманном.
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