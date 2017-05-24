Иван Неделько покидает «Челленджер» в Шымкенте

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Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время 31-летний Неделько сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 25-летний Петрович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Петрович сразится с немцем Янником Ганфманном.