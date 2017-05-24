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24 мая 2017, 11:39 | Теннис | GoTennis.ru

Иван Неделько покидает «Челленджер» в Шымкенте

347-я ракетка мира, россиянин Иван Неделько, не справился с сербом Данило Петровичем, занимающим 285-ю строчку рейтинга ATP, уступив по счётом 6/7 (4), 4/6 во втором раунде «Челленджера» в Шымкенте (Казахстан).

347-я ракетка мира россиянин Иван <span class=error>Неделько</span> не справился с сербом <span class=error>Данило</span> Петровичем занимающим 285-ю строчку рейтинга ATP уступив по счётом 6/7 (4) 4/6 во втором раунде Челленджера в <span class=error>Шымкенте</span> (Казахстан). Увеличить
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Встреча длилась 1 час 36 минут. За это время 31-летний Неделько сделал два эйса, трижды ошибся при подаче и реализовал один брейк-пойнт, а 25-летний Петрович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал два брейка. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

В четвертьфинале «Челленджера» в Шымкенте Петрович сразится с немцем Янником Ганфманном.
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