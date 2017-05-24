Путинцева преодолела барьер первого круга турнира в Нюрнберге
Представительница Казахстана Юлия Путинцева прошла во второй раунд турнира в Нюрнберге, переиграв в трёх сетах Юлию Глушко из Израиля, — 6:4, 5:7, 6:0.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, записала в свой актив девять брейков и одну подачу навылет. 27-летняя Глушко, занимающая 236-ю строчку мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах спортсменок был 0:2.
Во втором круге турнира Путинцева померится силами с бельгийкой Яниной Викмайер.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter