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https://sport.mail.ru/news/tennis/29849176/
24 мая 2017, 11:08 | Теннис | Sports.kz

Путинцева преодолела барьер первого круга турнира в Нюрнберге

Представительница Казахстана Юлия Путинцева прошла во второй раунд турнира в Нюрнберге, переиграв в трёх сетах Юлию Глушко из Израиля, — 6:4, 5:7, 6:0.

Представительница Казахстана Юлия <span class=error>Путинцева</span> прошла во второй раунд турнира в Нюрнберге переиграв в трёх сетах Юлию <span class=error>Глушко</span> из Израиля — 6:4 5:7 6:0. Увеличить
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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, записала в свой актив девять брейков и одну подачу навылет. 27-летняя Глушко, занимающая 236-ю строчку мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах спортсменок был 0:2.

Во втором круге турнира Путинцева померится силами с бельгийкой Яниной Викмайер.

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