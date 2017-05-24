Путинцева преодолела барьер первого круга турнира в Нюрнберге

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За 2 часа 3 минуты, проведённые на корте, 28-я ракетка мира, 22-летняя Путинцева, записала в свой актив девять брейков и одну подачу навылет. 27-летняя Глушко, занимающая 236-ю строчку мировой табели о рангах, шесть раз брала подачу оппонентки и допустила три двойные ошибки. Ранее счёт в личных встречах спортсменок был 0:2.

Во втором круге турнира Путинцева померится силами с бельгийкой Яниной Викмайер.